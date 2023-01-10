Politico: Пентагон хочет передать Украине бронемашины Stryker

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Американское министерство обороны рассматривает возможность передачи Киеву боевых бронированных машин (ББМ) Stryker. Они могут войти в новый пакет военной помощи, объявление о котором может последовать в конце следующей недели. Об этом в понедельник, 9 января, пишет газета Politico со ссылкой на осведомленные источники в Пентагоне.

По информации собеседников издания, в Вашингтоне уверены, что эти бронемашины могут помочь украинским властям отразить ожидающееся весной наступление российских сил. При этом окончательное решение относительно поставок еще не принято. Отмечается, что если этих ББМ не будет в следующем пакете помощи, администрация Белого дома может позднее принять решение о включении машин в последующие поставки, пишет ТАСС.

Накануне стало известно, что Великобритания впервые с начала конфликта на Украине рассматривает возможность поставок ВСУ танков Challenger 2. Подобные дискуссии ведутся на протяжении уже нескольких недель, однако окончательное решение правительством премьер-министра Риши Сунака еще не принято. Речь идет о поставках, включающих в себя до 10 танков.