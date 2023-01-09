Sky: Британия задумалась над поставками танков Challenger 2 на Украину

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Британия впервые с начала конфликта на Украине рассматривает возможность поставок ВСУ танков Challenger 2. Об этом в понедельник, 9 января, сообщил телеканал Sky News со ссылкой на источник.

Подобные дискуссии, утверждает издание, ведутся на протяжении уже нескольких недель, однако окончательное решение правительством премьер-министра Риши Сунака еще не принято. Речь идет о поставках, включающих в себя до 10 танков.

До этого глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киеву недостаточно предоставляемой западными странами помощи. Однако Украина все равно благодарна за поставляемое ей оружие, добавил министр.

Политолог Юрий Светов заявил «Вечерней Москве», что слова политиков с Запада о помощи поставками оружия в достижении мира на Украине подразумевают совершенно иную цель.

Американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис заявил, что США предоставили несущественную помощь Украине по итогам визита украинского лидера Владимира Зеленского. По его мнению, ЗРК Patriot, который был обещан ВСУ, может оказаться эффективным орудием только в комплексной системе обороны НАТО.