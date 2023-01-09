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Еще ни одна из западных стран не предоставила Украине достаточное количество помощи. Об этом в понедельник, 9 января, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

— Украина благодарна партнерам за их военную помощь, но мы должны оставаться честными друг с другом: никто не сделал достаточно, — написал он в Twitter.

Политолог Юрий Светов заявил «Вечерней Москве», что слова политиков с Запада о помощи поставками оружия в достижении мира на Украине подразумевают совершенно иную цель.

Газета The New York Times сообщила, что новая западная военная помощь украинским властям, в том числе грядущие поставки бронемашин, указывает на то, что Запад поддерживает наступательную тактику ВСУ и не желает прийти к мирным переговорам в ближайшее время.

Американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис заявил, что Вашингтон предоставил несущественную помощь Киеву по итогам визита украинского лидера Владимира Зеленского. По его мнению, ЗРК Patriot, который был обещан Украине, может оказаться эффективным орудием только в комплексной системе обороны НАТО.