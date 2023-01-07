Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

NYT: Эксперты считают, что новая помощь Запада указывает на подготовку наступления ВСУ

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
NYT: Эксперты считают, что новая помощь Запада указывает на подготовку наступления ВСУ
Фото: gur.gov.ua

Новая западная военная помощь украинским властям, в том числе обещание поставок бронемашин, указывает на то, что Запад поддерживает наступательную тактику ВСУ, подготовку «еще к одному кровавому году» и нежелание прийти к мирным переговорам в ближайшее время. Об этом сообщается в издании New York Times со ссылкой на аналитиков.

— Решение о предоставлении военной помощи проясняет поддержку Западом Украины в вопросе потенциального наступления в предстоящие месяцы и сигнализирует России, что мы не на пути к мирным переговорам в скором будущем, — высказал свое мнение немецкий эксперт в области внешней политики Ульрих Спек.

В статье говорится, что объявление о предоставлении новой помощи показывает изменение курса в США, Франции и ФРГ в вопросе отправки тяжелых и более опасных вооружений на Украину. Аналитики отметили, что объявленные в рамках нового пакета бронированные машины являются «самыми современными» из отправляемых киевскому режиму.

Соединенные Штаты выделят более трех миллиардов долларов помощи Украине и 682 миллиона для стран Европы. Об этом сообщил госсекретарь Энтони Блинкен. Он подчеркнул, что Америка будет помогать киевскому режиму «столько, сколько потребуется».

Украина Оружие СМИ аналитики Спецоперации
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

С Рождеством Христовым!

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Падение ВВП, нефтяное эмбарго и кризис: что ждет российскую экономику в 2023 году

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Ушедший год был богат на события

Мария Насонова
Мария Насонова

Стараемся делать все идеально

Иван Кудря
Иван Кудря

Надо жить ярко, побеждать честно

Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Сюжет подсказала русская культура

Никита Миронов
Никита Миронов

Времена проходят, герои остаются

Все мнения
О проекте