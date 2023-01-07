NYT: Эксперты считают, что новая помощь Запада указывает на подготовку наступления ВСУ

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Новая западная военная помощь украинским властям, в том числе обещание поставок бронемашин, указывает на то, что Запад поддерживает наступательную тактику ВСУ, подготовку «еще к одному кровавому году» и нежелание прийти к мирным переговорам в ближайшее время. Об этом сообщается в издании New York Times со ссылкой на аналитиков.

— Решение о предоставлении военной помощи проясняет поддержку Западом Украины в вопросе потенциального наступления в предстоящие месяцы и сигнализирует России, что мы не на пути к мирным переговорам в скором будущем, — высказал свое мнение немецкий эксперт в области внешней политики Ульрих Спек.

В статье говорится, что объявление о предоставлении новой помощи показывает изменение курса в США, Франции и ФРГ в вопросе отправки тяжелых и более опасных вооружений на Украину. Аналитики отметили, что объявленные в рамках нового пакета бронированные машины являются «самыми современными» из отправляемых киевскому режиму.

Соединенные Штаты выделят более трех миллиардов долларов помощи Украине и 682 миллиона для стран Европы. Об этом сообщил госсекретарь Энтони Блинкен. Он подчеркнул, что Америка будет помогать киевскому режиму «столько, сколько потребуется».