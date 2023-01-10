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Сенатор Пушков указал на паранойю финских политиков из-за надписи на снаряде ВСУ

Егор Провоторов
В мире
Сенатор Пушков указал на паранойю финских политиков из-за надписи на снаряде ВСУ
Фото: Пресс-служба Совфеда

Член Совета Федерации Алексей Пушков дал свой комментарий относительно появившейся в прессе информации об украинском снаряде с надписью «За свободу Финляндии».

Накануне финский телеканал Yle сообщил, что местный депутат Юсси Халла-ахо выступил с призывом к убийству российских военнослужащих и заказал через специализированный сервис на украинском снаряде.

Пушков задался вопросом, кто может угрожать свободе Финляндии и выразил мнение, что это точно не Россия. Он напомнил, что даже президент скандинавской страны недавно заявлял, что не видит такой угрозы от восточного соседа.

Однако российский парламентарий на своем Telegram-канале выразил уверенность, что Финляндии может угрожать параноидальный синдром «ее депутатов-русофобов», которые испытывают большое желание повоевать с Россией чужими руками.

В конце декабря прошлого года командующий финской армией генерал Тимо Кивинен заявил, что Финляндия имеет существенную оборонительную возможность и способна «вести войну, подобную той, что идет на Украине».

Финляндия Украина Алексей Пушков Сенатор Алексей Пушков
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