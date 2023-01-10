Акиньшину и Козловского застали обнимающимися в Третьяковской галерее

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Известные российские актеры Данила Козловский и Оксана Акиньшина попали в объективы камер посетителей Третьяковской галереи в Москве. Их застали обнимающимися.

Знаменитости практически не скрывают от общественности свои романтические отношения, хотя и не заявляли о себе как о паре официально. Они с удовольствием позируют перед камерами, обнимаясь прилюдно в ходе просмотра экспозиции в знаменитой столичной галерее, пишет портал StarHit.

До этого Данила Козловский состоял в отношениях с актрисами Ольгой Зуевой и Юлией Снигирь. В прошлом он также был женат на польской артистке Уршуле Магдалене Малке. Оксана Акиньшина была замужем два раза, ее мужьями были Дмитрий Литвинов и Арчил Геловани. От первого у нее есть сын.

В последний раз Козловского и Акиньшину видели вместе на премьере сериала «Карамора», режиссером которого выступил Данила. О возможных отношениях пары, давно вышедших из статуса профессиональных, говорят уже больше двух лет, с момента выхода на экраны фильма Козловского «Чернобыль».