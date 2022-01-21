Акиньшина и Козловский вместе появились на премьере нового сериала

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

На премьеру сериала «Карамора» актриса Оксана Акиньшина пришла вместе с режиссером работы Данилой Козловским. Роман актеров становится очевиден для фанатов, особенно после фотографии звезды на ее странице в Instagram, где она запечатлена с предполагаемым бойфрендом.

О возможных отношениях, давно вышедших из статуса профессиональных, говорят уже больше года.

Особо остро эта тема волновала поклонников, когда артисты появились вместе на экране в фильме «Чернобыль». Козловский в нем сыграл главную роль и выступил в качестве режиссера. Тогда еще не было известно о разрыве отношений Козловского с моделью и актрисой Ольгой Зуевой. Бывшая любовь актера на данный момент живет в США вместе с дочерью Одой Валентиной.

Козловского все чаще замечают в компании Оксаны Акиньшиной, но официальных подтверждений об отношениях от пары не было.

— Премьера сериала «Карамора», — написала звезда в Instagram.

«Моя любимая актриса. Какая вы красивая пара с Козловским»; «Здорово смотритесь!»; «Ксан, я красивее, где с ним подраться за тебя?» — прокомментировали пост фолловеры.

В прошлом году Акиньшина опубликовала в Instagram Stories видеозапись с актером Данилой Козловским, на котором он прыгает дома и кричит.