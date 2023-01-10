Оскар Кучера оказался на борту самолета, экстренно севшего в Индии

Фото: Youtube / ЭМПАТИЯ МАНУЧИ

Популярный российский актер Оскар Кучера находился в самолете авиакомпании Azur Air, летевшем на Гоа, который совершил вынужденную посадку на базе военно-воздушных сил в индийском штате Гуджарат.

Артист заметил, что самая неприятная ситуация сложилась в момент, когда пассажиры стали покидать «заминированный» борт. Вокруг находились военнослужащие в касках и с автоматами. Они посадили желающих добраться до курорта в автобусы по 45 человек и выстроили их в одну линию, ничего не объяснив.

При этом Кучера подчеркнул, что экипаж самолета даже в сложившейся сложной ситуации был приветлив и спокоен. После всех мероприятий пассажиров собрали в зале авиабазы и отвели поесть, написал актер на своем канале в Telegram.

В минувший понедельник, 9 января, самолет авиакомпании Azur Air, который направлялся из Москвы на Гоа, совершил экстренную посадку в индийском штате Гуджарат из-за сообщений о минировании.