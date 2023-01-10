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Coca-Cola и PepsiCo проверяют на соблюдение антимонопольных законов США

Егор Провоторов
В мире
Coca-Cola и PepsiCo проверяют на соблюдение антимонопольных законов США
Фото: Pexels

Федеральная торговая комиссия (ФТК) Соединенных Штатов запустила предварительное расследование в отношении производителей газированных напитков PepsiCo и Coca-Cola по подозрению в ценовой дискриминации при поставках продукции магазинам. Об этом в понедельник, 9 января, сообщила газета Politico со ссылкой на осведомленные источники.

По их информации, в течение последнего месяца чиновники обращались к крупным ритейлерам, включая Walmart, с просьбой предоставить данные о том, как они закупают и устанавливают цены на безалкогольные напитки.

Ценовые стратегии двух гигантов проверяются на соответствие принятому в 1930-х годах закону Робинсона-Патмана, который обязывает производителей поставлять свою продукцию предприятиям розничной торговли на одних и тех же условиях.

Отмечается, что ФТК не проверяла никого по этому нормативному акту с 1988 года. Глава ведомства Альваро Бедойя сделал надзор за соблюдением этого закона одним из приоритетов работы в рамках антимонопольной политики администрации американского президента Джо Байдена, пишет ТАСС.

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