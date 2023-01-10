Роспотребнадзор сообщил, что в Москве от гриппа привиты более 7,5 млн

Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Снижение интенсивности эпидемиологического процесса по гриппу и ОРВИ было зафиксировано в Москве. Прививки сделали уже более 7,5 миллиона человек, что составляет порядка 60 процентов, сообщили в столичном управлении Роспотребнадзора в понедельник, 9 января.

В настоящий момент в столице привито 7,54 млн человек, что составляет 59,5 процента от численности населения города, из них детей — 1,5 млн.

— Охват прививками персонала лечебно-профилактических организаций, организаций социальной защиты населения, работников транспорта и транспортной инфраструктуры составляет более 75 процентов, — заметили в ведомстве.

В столичном регионе с начала эпидемиологического сезона не закрыли полностью ни одно из образовательных учреждений, учебный процесс приостанавливался только в отдельных зданиях, классах и группах. Специалисты Роспотребнадзора проводят постоянный мониторинг за соблюдением противоэпидемического режима в медучреждениях.

Для профилактики заболеваемости представители ведомства на своем сайте порекомендовали носить маски в закрытых помещениях и общественных местах, по возможности соблюдать социальную дистанцию, чаще мыть руки и не допускать присутствия в коллективах больных людей, являющихся источниками инфекции.

Накануне директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что подъем заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ), гриппом и коронавирусом в России в период новогодних праздников маловероятен, поскольку россияне почти не выезжают за границу, равно как и зарубежные туристы довольно редко приезжают в РФ.