Москвичам рассказали, каким стал 2022 год для школьников города

Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

В прошлом году в первые классы столичных школ поступило более 119 тысяч детей, а общее число учеников превысило отметку в 1,6 миллиона человек. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы во вторник, 10 января.

Помимо этого, московские учащиеся в 2022 году отличились максимальными баллами на едином государственном экзамене (ЕГЭ) — четыре выпускника набрали максимальные 300 баллов. В копилке школьников города также остались первые места на всероссийских и международных олимпиадах и конкурсах.

В столице 1 сентября прошлого года было открыто 29 новых учебных заведений. Для более глубокого изучения отдельных предметов в них организовали предпрофессиональные классы. Главными новинками стали спортивные, космические и авиастроительные классы. На данный момент в них обучаются свыше 52 тысяч школьников, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что в 2022 году более 1,5 миллиона человек стали обладателями карты москвича. Благодаря этому общее число ее держателей достигло пяти миллионов горожан.