Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Компания «ЛЕД-эффект» увеличила объем производства благодаря нацпроекту «Производительность труда»

Евгений Жуков
Город
Компания «ЛЕД-эффект» увеличила объем производства благодаря нацпроекту «Производительность труда»
Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

По результатам полугода после начала реализации национального проекта «Производительность труда» столичная компания «ЛЕД-эффект» на 48 процентов увеличила объем производства светового оборудования, а общий экономический эффект для производства от участия в проекте составил порядка 44 миллионов рублей. Об этом во вторник, 10 января, рассказали в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Так, компания на данный момент уже приступила к тиражированию практик, разработанных в тандеме со специалистами. Руководство компании также планирует запустить еще несколько проектов по модернизации производства.

Отмечается, что производитель светодиодного освещения присоединился к нацпроекту еще летом прошлого года. Все началось с выпуска уличных фонарей, на производство которых приходилось около 30 процентов от всего дохода компании.

По словам представителей столичного департамента экономической политики и развития, затрачиваемое время для создания партии из 500 изделий удалось сократить вдвое — со 163 до 84 часов. В свою очередь уровень брака снизился на 57 процентов, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что предприятия машиностроительной отрасли столицы в период с января по октябрь 2022 года увеличили объем выпуска изделий на 35,9 процента по сравнению с аналогичным периодом 2021-го.

Производство Департамент экономической политики и развития города Москвы Москва
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Евгений Стеблов
Евгений Стеблов

Союз объединил людей искусства

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

С Рождеством Христовым!

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Падение ВВП, нефтяное эмбарго и кризис: что ждет российскую экономику в 2023 году

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Ушедший год был богат на события

Мария Насонова
Мария Насонова

Стараемся делать все идеально

Иван Кудря
Иван Кудря

Надо жить ярко, побеждать честно

Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Сюжет подсказала русская культура

Все мнения
О проекте