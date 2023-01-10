Компания «ЛЕД-эффект» увеличила объем производства благодаря нацпроекту «Производительность труда»

Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

По результатам полугода после начала реализации национального проекта «Производительность труда» столичная компания «ЛЕД-эффект» на 48 процентов увеличила объем производства светового оборудования, а общий экономический эффект для производства от участия в проекте составил порядка 44 миллионов рублей. Об этом во вторник, 10 января, рассказали в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Так, компания на данный момент уже приступила к тиражированию практик, разработанных в тандеме со специалистами. Руководство компании также планирует запустить еще несколько проектов по модернизации производства.

Отмечается, что производитель светодиодного освещения присоединился к нацпроекту еще летом прошлого года. Все началось с выпуска уличных фонарей, на производство которых приходилось около 30 процентов от всего дохода компании.

По словам представителей столичного департамента экономической политики и развития, затрачиваемое время для создания партии из 500 изделий удалось сократить вдвое — со 163 до 84 часов. В свою очередь уровень брака снизился на 57 процентов, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что предприятия машиностроительной отрасли столицы в период с января по октябрь 2022 года увеличили объем выпуска изделий на 35,9 процента по сравнению с аналогичным периодом 2021-го.