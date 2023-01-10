Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Москвичи совершили более 6,7 миллиона бесплатных пересадок в 2022 году

Александр Афонин
Город
Москвичи совершили более 6,7 миллиона бесплатных пересадок в 2022 году
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В прошлом году пассажиры городского наземного транспорта совершили более 6,7 миллиона бесплатных пересадок. Об этом во вторник, 10 января, сообщил заместитель мэра Москвы, глава столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

— В сентябре 2021 года мы запустили бесплатные пересадки на наземном транспорте, а в 2022 такая возможность появилась в рамках одного маршрута. Полезный сервис быстро стал востребованным — за 2022 год пассажиры совершили более 6,7 миллиона таких пересадок. Это позволило им сэкономить более 161 миллиона рублей, — сказал он.

Чаще всего пассажиры пользовались сервисом в октябре — порядка 620 тысяч раз. Наиболее популярными автобусами стали М1, Е30 и Е29, на которые пришлось более 170 тысяч таких пересадок. Для трамваев № 17, 11 и 6 показатель составил 265 тысяч пересадок, передает официальный сайт мэра Москвы.

Накануне Максим Ликсутов сообщил, что жители столицы совершили 44,6 миллиона поездок на городском транспорте в период с 31 декабря по 8 января. Чаще всего москвичи пользовались метро и МЦК — 28,4 миллиона раз.

Транспорт Итоги года пересадки Москва
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Евгений Стеблов
Евгений Стеблов

Союз объединил людей искусства

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

С Рождеством Христовым!

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Падение ВВП, нефтяное эмбарго и кризис: что ждет российскую экономику в 2023 году

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Ушедший год был богат на события

Мария Насонова
Мария Насонова

Стараемся делать все идеально

Иван Кудря
Иван Кудря

Надо жить ярко, побеждать честно

Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Сюжет подсказала русская культура

Все мнения
О проекте