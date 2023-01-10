Москвичи совершили более 6,7 миллиона бесплатных пересадок в 2022 году

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В прошлом году пассажиры городского наземного транспорта совершили более 6,7 миллиона бесплатных пересадок. Об этом во вторник, 10 января, сообщил заместитель мэра Москвы, глава столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

— В сентябре 2021 года мы запустили бесплатные пересадки на наземном транспорте, а в 2022 такая возможность появилась в рамках одного маршрута. Полезный сервис быстро стал востребованным — за 2022 год пассажиры совершили более 6,7 миллиона таких пересадок. Это позволило им сэкономить более 161 миллиона рублей, — сказал он.

Чаще всего пассажиры пользовались сервисом в октябре — порядка 620 тысяч раз. Наиболее популярными автобусами стали М1, Е30 и Е29, на которые пришлось более 170 тысяч таких пересадок. Для трамваев № 17, 11 и 6 показатель составил 265 тысяч пересадок, передает официальный сайт мэра Москвы.

Накануне Максим Ликсутов сообщил, что жители столицы совершили 44,6 миллиона поездок на городском транспорте в период с 31 декабря по 8 января. Чаще всего москвичи пользовались метро и МЦК — 28,4 миллиона раз.