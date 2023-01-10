Горожанам рассказали о новой выставке в музее-заповеднике «Царицыно»

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Москва, музей-заповедник Царицыно Карта всех событий

В музее-заповеднике «Царицыно» начала работу выставка «В поисках народного искусства», с помощью которой посетители смогут совершить путешествие в советское прошлое. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы во вторник, 10 января.

Площадь выставки составила 1,2 тысячи квадратных метров. В ее экспозиции впервые продемонстрировали произведения из фондов музея и частных коллекций. Работы относятся к 1960–1980-м годам и помогут погрузиться в атмосферу различных ремесел.

Так, гости музея смогут увидеть картины художников-самоучек из разных регионов страны, коллекцию из Музея ивановского ситца, изделия художников Кавказа и Средней Азии и многое другое. Посетить выставку можно до 28 июля 2024 года, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина сообщила, что с 9 по 15 января в столице проходит первая в 2023 году познавательная акция «Московская музейная неделя». Выставочные площадки — участники программы будут бесплатно принимать посетителей в определенные дни.