Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Москвичам рассказали об организации постов во всех центрах амбулаторной онкопомощи

Евгений Жуков
Город
Москвичам рассказали об организации постов во всех центрах амбулаторной онкопомощи
Фото: Официальный сайт мэра Москвы

На сегодняшний день во всех московских центрах амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) оборудовали посты, администраторы которых предлагают пациентам удобные варианты для записи. Об этом во вторник, 10 января, рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Благодаря данному решению жителям столицы стало комфортнее записываться на консультации профильных специалистов и диагностические процедуры. По словам Раковой, подобные посты позволяют администраторам на одном экране увидеть свободные даты и время как у медиков, так и в лечебно-диагностических кабинетах — в этом их принципиальное отличие от обычных сервисов.

Помимо очевидной пользы для пациентов, появление постов записи также позволило снизить нагрузку на врачей центров онкологической помощи, в связи с чем они смогут больше времени уделять лечению людей, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников рассказал, что жители Москвы смогут пройти плановую диспансеризацию в городских поликлиниках с 9 января.

Онкология Анастасия Ракова Москва Больницы
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Евгений Стеблов
Евгений Стеблов

Союз объединил людей искусства

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

С Рождеством Христовым!

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Падение ВВП, нефтяное эмбарго и кризис: что ждет российскую экономику в 2023 году

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Ушедший год был богат на события

Мария Насонова
Мария Насонова

Стараемся делать все идеально

Иван Кудря
Иван Кудря

Надо жить ярко, побеждать честно

Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Сюжет подсказала русская культура

Все мнения
О проекте