Москвичам рассказали об организации постов во всех центрах амбулаторной онкопомощи

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

На сегодняшний день во всех московских центрах амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) оборудовали посты, администраторы которых предлагают пациентам удобные варианты для записи. Об этом во вторник, 10 января, рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Благодаря данному решению жителям столицы стало комфортнее записываться на консультации профильных специалистов и диагностические процедуры. По словам Раковой, подобные посты позволяют администраторам на одном экране увидеть свободные даты и время как у медиков, так и в лечебно-диагностических кабинетах — в этом их принципиальное отличие от обычных сервисов.

Помимо очевидной пользы для пациентов, появление постов записи также позволило снизить нагрузку на врачей центров онкологической помощи, в связи с чем они смогут больше времени уделять лечению людей, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников рассказал, что жители Москвы смогут пройти плановую диспансеризацию в городских поликлиниках с 9 января.