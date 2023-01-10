Новостройку по реновации возвели на Онежской улице

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Онежская улица, владение 35, корпус 5. Карта всех событий

На Онежской улице столицы завершилось строительство жилого дома в рамках реализации программы реновации. Об этом во вторник, 10 января, сообщил председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.

— Односекционная новостройка возведена рядом с еще одним домом по программе реновации, где работы в скором времени также будут завершены. Два строения в едином стиле предназначены для жителей Головинского района, которые смогут переехать в современное комфортное жилье, — сказал он.

Всего в здании обустроена 161 квартира: 92 однокомнатные, 12 двухкомнатных и 57 трехкомнатных. Их общая площадь составила 9,7 тысячи квадратных метров. Согласно стандартам программы реновации, в процессе строительства специалисты выполнили необходимую отделку помещений, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что первый жилой дом, построенный по программе реновации в столичном районе Выхино-Жулебино, планируется передать под заселение в начале 2023 года. Новостройка появилась на улице Академика Скрябина.