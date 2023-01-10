Минобороны РФ опубликовало кадры запуска ракеты «Искандер» по инфраструктуре ВСУ

Фото: Минобороны РФ

Министерство обороны России опубликовало видеоролик, где показан процесс запуска ракеты комплекса «Искандер» по объектам инфраструктуры Вооруженных сил Украины (ВСУ). Соответствующая запись появилась во вторник, 10 января.

— «Искандеры» продолжают наносить удары высокоточным ракетным вооружением по объектам военной инфраструктуры ВСУ. Расчету поставлена задача — подготовить комплекс для удара по объекту ВСУ, — говорится в сопроводительном сообщении.

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На кадрах показано, что сперва ракетный комплекс выезжает на место проведения пуска. После этого один военнослужащих производит наводку ракеты, в результате чего снаряд отправляется к заданной точке.

Накануне Минобороны России опубликовало кадры ликвидации опорного пункта и бронетехники ВСУ высокоточными боеприпасами нового поколения. В оборонном ведомстве заявили, что украинских военнослужащих, а также маршруты передвижения их бронетехники обнаружили запущенные российскими бойцами беспилотники.