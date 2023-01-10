Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Минобороны РФ опубликовало кадры запуска ракеты «Искандер» по инфраструктуре ВСУ

Александр Афонин

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Минобороны РФ опубликовало кадры запуска ракеты «Искандер» по инфраструктуре ВСУ
Фото: Минобороны РФ

Министерство обороны России опубликовало видеоролик, где показан процесс запуска ракеты комплекса «Искандер» по объектам инфраструктуры Вооруженных сил Украины (ВСУ). Соответствующая запись появилась во вторник, 10 января.

— «Искандеры» продолжают наносить удары высокоточным ракетным вооружением по объектам военной инфраструктуры ВСУ. Расчету поставлена задача — подготовить комплекс для удара по объекту ВСУ, — говорится в сопроводительном сообщении.

Видео: Telegram / Минобороны России

На кадрах показано, что сперва ракетный комплекс выезжает на место проведения пуска. После этого один военнослужащих производит наводку ракеты, в результате чего снаряд отправляется к заданной точке.

Накануне Минобороны России опубликовало кадры ликвидации опорного пункта и бронетехники ВСУ высокоточными боеприпасами нового поколения. В оборонном ведомстве заявили, что украинских военнослужащих, а также маршруты передвижения их бронетехники обнаружили запущенные российскими бойцами беспилотники.

Украина Минобороны Ракеты
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Евгений Стеблов
Евгений Стеблов

Союз объединил людей искусства

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

С Рождеством Христовым!

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Падение ВВП, нефтяное эмбарго и кризис: что ждет российскую экономику в 2023 году

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Ушедший год был богат на события

Мария Насонова
Мария Насонова

Стараемся делать все идеально

Иван Кудря
Иван Кудря

Надо жить ярко, побеждать честно

Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Сюжет подсказала русская культура

Все мнения
О проекте