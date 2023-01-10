Bloomberg: Российская нефть торговалась по 38 долларов за баррель

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Российская нефть продается в половину актуальных цен, установленных на мировом рынке, и гораздо дешевле, чем заявленный странами G7 лимит в размере 60 долларов за баррель. Об этом во вторник, 10 января, рассказал Bloomberg, ссылаясь на сведения независимого ценового агентства Argus.

Так, в пятницу, 6 января, сырье российской марки Urals в порту Приморска торговалось на уровне 37,80 доллара за один баррель, в то время как мировой эталон Brent продавался по цене 78,57 доллара.

Помимо этого, в статье говорится, что введенное Европейским союзом эмбарго и ограничение стоимости сделали российское сырье все более зависимым от Китая и Индия. В связи с этим российские производители вынуждены продавать нефть со значительным дисконтом, чтобы поддерживать конкурентоспособность со странами Ближнего Востока.

С 5 декабря 2022 года начало действовать эмбарго Евросоюза на поставки танкерами нефти из России, параллельно вступило в силу решение Евросоюза, стран G7 и Австралии о запрете на перевозку и страхование российской нефти стоимостью более 60 долларов и минимум на пять процентов ниже рыночной.