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Звезда «Доярка из Хацапетовки» Евгения Осипова завела роман с парнем в два раза моложе себя

Александр Афонин
Общество
Звезда «Доярка из Хацапетовки» Евгения Осипова завела роман с парнем в два раза моложе себя
Кадр из сериала «Доярка из Хацапетовки» (2009 год)

В прошлом году актриса Евгения Осипова спустя 11 лет брака развелась с супругом оператором Анатолием Симченко. Несмотря на это, звезду сериала «Доярка из Хацапетовки» недавно встретили на катке на Красной площади в компании молодого человека.

Как стало известно, 36-летняя актриса проводила время с 18-летним журналистом и продюсером Андреем Карповым, более известным под псевдонимом Гликоген ТВ. По словам очевидцев, на катке пара показала, что они не просто друзья или коллеги.

— Евгения и Андрей вели себя как пара, держались за руки, парень ее постоянно обнимал, прицеловывал. Вместе с ними были и дети Осиповой, он и с ребятишками прекрасно играл, видно, что уже давно знакомы и дружат, — цитирует очевидцев StarHit.

До этого сообщалось, что известные российские актеры Данила Козловский и Оксана Акиньшина попали в объективы камер посетителей Третьяковской галереи в Москве — их застали обнимающимися. Знаменитости практически не скрывают от общественности свои романтические отношения, хотя и не заявляли о себе как о паре официально.

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