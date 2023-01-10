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Около 30 тысяч москвичей примут участие во Всероссийской олимпиаде школьников

Александр Афонин
Город
Около 30 тысяч москвичей примут участие во Всероссийской олимпиаде школьников
Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

Порядка 30 тысяч учащихся столичных школ примут участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы во вторник, 10 января.

— В региональном этапе примут участие ребята практически из всех московских школ. В отличие от массовых первых этапов для успешного выступления на региональном нужны глубокие знания по предмету, широкий кругозор и творческое мышление, — сказал научный руководитель Центра педагогического мастерства Иван Ященко.

Региональный этап пройдет с 10 января по 22 февраля. Он начнется с французского языка и мировой художественной культуры, а окончится географией и технологией. Наиболее отличившиеся ученики получат право выступить на заключительном этапе, победа на котором даст льготы при поступлении в университет, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что московские школьники в 2022 году отличились максимальными баллами на Едином государственном экзамене — четыре выпускника набрали максимальные 300 баллов. В копилке учащихся также остались первые места на всероссийских и международных олимпиадах и конкурсах.

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