Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Москвичам рассказали, как изменилась билетная система столицы в 2022 году

Евгений Жуков
Город
Москвичам рассказали, как изменилась билетная система столицы в 2022 году
Фото: Официальный сайт мэра Москвы

В 2022 году билетная система столичного транспорта стала удобнее для пассажиров. Об этом во вторник, 10 января, рассказал заммэра Москвы в правительстве города, глава столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

По его словам, в прошедшем году стартовал процесс внедрения системы быстрых платежей, которая позволила людям оплачивать поездку при помощи смартфона. Также была запущена программа оплаты по биометрии на всех станциях Московского центрального кольца. На текущий момент осуществляется тестирование этой практики в наземном транспорте.

Ликсутов напомнил об еще одном значительном изменении, а именно о переводе карты «Тройка» на чипы отечественного производства, работа над которыми велась с 2019 года.

На сегодняшний день в кассы столичной подземки поступило порядка 3,6 миллиона новых транспортных карт. Всего до конца 2027 года предприятие «МСП» произведет 19 миллионов российских «Троек», передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что жители столицы обращались за помощью к чат-боту Александре в 2022 году свыше 320 тысяч раз. Ликсутов подчеркнул, что сегодня с помощью чат-бота можно оплатить или обжаловать штраф за безбилетный проезд.

Транспорт Максим Ликсутов Москва
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Индикатор радости

Евгений Стеблов
Евгений Стеблов

Союз объединил людей искусства

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

С Рождеством Христовым!

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Падение ВВП, нефтяное эмбарго и кризис: что ждет российскую экономику в 2023 году

Мария Насонова
Мария Насонова

Стараемся делать все идеально

Иван Кудря
Иван Кудря

Надо жить ярко, побеждать честно

Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Сюжет подсказала русская культура

Все мнения
О проекте