Москвичам рассказали, как изменилась билетная система столицы в 2022 году

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

В 2022 году билетная система столичного транспорта стала удобнее для пассажиров. Об этом во вторник, 10 января, рассказал заммэра Москвы в правительстве города, глава столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

По его словам, в прошедшем году стартовал процесс внедрения системы быстрых платежей, которая позволила людям оплачивать поездку при помощи смартфона. Также была запущена программа оплаты по биометрии на всех станциях Московского центрального кольца. На текущий момент осуществляется тестирование этой практики в наземном транспорте.

Ликсутов напомнил об еще одном значительном изменении, а именно о переводе карты «Тройка» на чипы отечественного производства, работа над которыми велась с 2019 года.

На сегодняшний день в кассы столичной подземки поступило порядка 3,6 миллиона новых транспортных карт. Всего до конца 2027 года предприятие «МСП» произведет 19 миллионов российских «Троек», передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что жители столицы обращались за помощью к чат-боту Александре в 2022 году свыше 320 тысяч раз. Ликсутов подчеркнул, что сегодня с помощью чат-бота можно оплатить или обжаловать штраф за безбилетный проезд.