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Мужчина в Балашихе совершил налет на салон сотовой связи

Степан Жирнов
Происшествия
Мужчина в Балашихе совершил налет на салон сотовой связи
Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области

В подмосковной Балашихе мужчина ограбил салон сотовой связи. Об этом «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова во вторник, 10 января.

По ее словам, инцидент произошел в микрорайоне Павлино. Мужчина, лицо которого было скрыто капюшоном и маской, пришел в магазин и, угрожая кассиру ножом, потребовал открыть витрину. После того как сотрудница торговой точки отказалась, злоумышленник разбил стекло стеллажа и похитив четыре гаджета с верхней полки, скрылся. Нанесенный ущерб превысил 39 тысяч рублей.

Видео: Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области

Сотрудники полиции просмотрели записи с видеокамер и установили личность налетчика. Подозреваемого задержали по месту жительства в городе Зеленоград. Им оказался 33-летний уроженец Ростовской области. На момент поимки украденное он успел продать.

По факту преступления было возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Фигуранта заключили под стражу. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Другое вооруженное нападение на магазин произошло в столице. Злоумышленник с ножом в руках ворвался в торговую точку на востоке Москвы и похитил рыбу и масло.

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