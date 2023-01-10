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РБК: Генерал-полковника Лапина назначили начальником Главного штаба сухопутных войск ВС РФ

Евгений Жуков
Общество
РБК: Генерал-полковника Лапина назначили начальником Главного штаба сухопутных войск ВС РФ
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Генерал-полковник Александр Лапин, по предварительным сведениям, был назначен начальником Главного штаба Сухопутных войск Вооруженных сил. Об этом во вторник, 10 января, сообщил РБК, ссылаясь на источник в Минобороны Российской Федерации.

При этом на данный момент нет информации, с какого числа Лапин приступил к исполнению своих служебных обязанностей и когда произошло назначение. Кроме того, в настоящий момент официальной информации со стороны оборонного ведомства о назначении Лапина на новую должность нет, передает РБК.

27 октября глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров подверг жесткой критике действия командующего тогда войсками Центрального военного округа генерал-полковника Александра Лапина.

Тогда чеченский лидер пытался связаться с Лапиным для обсуждения ситуаций, связанных с успехом Вооруженных сил Украины на поле боя. Однако никакого ответа получить не смог ни сам глава Чечни, ни его командиры.

4 июля российский президент Владимир Путин присвоил генерал-полковнику Лапину и генерал-майору Абачеву звание Героя России.

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