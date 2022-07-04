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Путин присвоит звания Героев России генералам Лапину и Абачеву

Полина Долганова
Общество
Путин присвоит звания Героев России генералам Лапину и Абачеву
Фото: Администрация президента РФ

Российский лидер Владимир Путин присвоит генерал-полковнику Лапину и генерал-майору Абачеву звания Героев России. Об этом стало известно в понедельник, 4 июля.

Наградить командующего группировкой «Центр» и заместителя командующего Восьмой армии Южного военного округа предложил глава Министерства обороны Российской Федерации Сергей Шойгу, передает РИА Новости.

Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе встречи с главой РФ Владимиром Путиным 4 июля доложил ему об успешно проведенной военной операции, в ходе которой национальная армия полностью освободила ЛНР. Так, глава ведомства уточнил, что ВС РФ взяли под контроль 25 населенных пунктов, наиболее крупные из которых Северодонецк, Золотое, Горское, Волчеяровка.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позже в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что мирному населению ничего не угрожает.

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