Шойгу лично доложил Путину о полном освобождении ЛНР

Фото: Администрация президента РФ

Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе встречи с главой РФ Владимиром Путиным 4 июля доложил ему об успешно проведенной военной операции, в ходе которой национальная армия полностью освободила территории Луганской народной республики (ЛНР).

— В течение двух недель окружены и ликвидированы группировки в Горском котле, в районах Лисичанска и Северодонецка. Взяты под контроль 25 населенных пунктов — наиболее крупные из которых Северодонецк, Золотое, Горское, Волчеяровка. Операция завершена вчера освобождением одного из крупнейших городов Луганской народной республики — Лисичанска, — цитирует главу Минобороны РИА Новости.

Также в военном ведомстве сообщили, что командование украинской армии потеряло управление войсками, отступающими из ЛНР. Так, в результате успешных наступательных действий российских Вооруженных сил в Луганской народной республике украинским командованием потеряно управление отступающими подразделениями 10-й горно-штурмовой, 72-й и 115-й механизированных бригад ВСУ, а также 118-й бригады территориальной обороны.