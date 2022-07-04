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Минобороны: Украина утратила управление войсками, отступающими из ЛНР

Араз Салехов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Минобороны: Украина утратила управление войсками, отступающими из ЛНР
Фото: Минобороны РФ

Командование украинской армии потеряло управление войсками, отступающими из Луганской народной республики. Об этом в понедельник, 4 июля, сообщило Минобороны.

— В результате успешных наступательных действий российских Вооруженных сил в Луганской народной республике украинским командованием потеряно управление отступающими подразделениями 10-й горно-штурмовой, 72-й и 115-й механизированных бригад ВСУ, а также 118-й бригады территориальной обороны, — говорится в сообщении.

До этого глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что украинская армия предпримет попытку вернуть территории республики после взятия Лисичанска, однако союзные силы им это не позволят сделать. При этом глава республики добавил, что союзные силы обладают достаточными силами и средствами, чтобы не допустить этого. В заключение Пасечник сказал, что в ЛНР ведутся работы, связанные с возможным пресечением деятельности диверсионно-террористических групп. Накануне министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении территории самопровозглашенной республики.

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