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Пасечник заявил, что украинской армии не дадут отвоевать территории ЛНР

Араз Салехов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Пасечник заявил, что украинской армии не дадут отвоевать территории ЛНР
Фото: glava-lnr.info

Вооруженные силы Украины предпримут попытку вернуть территории Луганской народной республики после взятия Лисичанска, однако союзные силы им это не позволят сделать. Об этом в понедельник, 4 июля, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

— По поводу безопасности и предпринимаемых шагов со стороны ВС Украины, нацбатов, которые, наверное, будут пытаться отвоевать территории, я хочу заявить вполне ответственно и однозначно, что никто территории, на которые мы зашли, никому уже не отдаст, — отметил он.

При этом глава республики добавил, что союзные силы обладают достаточными силами и средствами, чтобы не допустить этого. В заключение Пасечник сказал, что в ЛНР ведутся работы, связанные с возможным пресечением деятельности диверсионно-террористических групп, сообщает РИА Новости.

Накануне министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении территории ЛНР. За день до этого советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко заявил, что территория Луганской области с высокой вероятностью может перейти под контроль самопровозглашенной республики.

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