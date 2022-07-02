В Киеве заявили о высокой вероятности потери контроля над Луганской областью

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Территория Луганской области с высокой вероятностью может перейти под контроль Луганской народной республики (ЛНР). Об этом заявил советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко в субботу, 2 июля.

— По состоянию на настоящий момент вероятность захвата Луганской области очень высока, — сказал он.

Денисенко добавил, что ситуация с переходом Донецкой области под контроль РФ может оказаться более трудной задачей для российской армии. По его словам, там находятся «две крепости» — Славянск и Краматорск, передает ТАСС.

До этого глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что российские военнослужащие взяли под контроль Лисичанск. Он добавил, что среди личного состава спецназа «Ахмат» потери отсутствуют. По его словам, военнослужащие осуществили штурм города без каких-либо проблем.

25 июня официальный представитель Минобороны, генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что силы ЛНР при поддержке армии России полностью освободили города Северодонецк и Боровское. Кроме того, были освобождены пункты Вороново и Сиротино.