Кадыров сообщил о взятии Лисичанска под контроль российских военных

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Российские военнослужащие взяли под контроль Лисичанск. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в субботу, 2 июля.

— Мирные жители встречают наших бойцов с чувством облегчения. Сейчас, после освобождения от украинских оккупантов, они уже могут говорить правду, — сказал он.

Чеченский лидер добавил, что среди личного состава спецназа «Ахмат» потери отсутствуют. По его словам, военнослужащие осуществили штурм города без каких-либо проблем. Сопротивление со стороны Вооруженных сил Украины было незначительное, отметил Кадыров в своем Telegram-канале.

До этого стало известно, что в ходе боев с российскими военными под Лисичанском за последние 24 часа три батальона Вооруженных сил Украины потеряли более половины личного состава. В ведомстве добавили, что ударом высокоточного оружия российские воздушно-космические силы поразили порядка 120 украинских военнослужащих, а также уничтожили около 15 единиц военной техники.

Позже Рамзан Кадыров сообщил, что союзные войска России и Луганской народной республики окружили Лисичанск. По его словам, в городе были перекрыты все въезды и выезды.