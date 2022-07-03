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Минобороны: Шойгу доложил Путину об освобождении ЛНР

Александр Афонин

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Минобороны: Шойгу доложил Путину об освобождении ЛНР
Фото: Минобороны РФ

Министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении территории Луганской народной республики (ЛНР). Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны в воскресенье, 3 июля.

— Сегодня, 3 июля 2022 года, министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу доложил верховному главнокомандующему Вооруженными силами Российской Федерации Владимиру Путину об освобождении Луганской народной республики, — цитирует сообщение РИА Новости.

Накануне советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко заявил, что территория Луганской области с высокой вероятностью может перейти под контроль Луганской народной республики. Он добавил, что ситуация с переходом Донецкой области под контроль РФ может оказаться более трудной задачей для российской армии.

До этого стало известно, что союзные силы России и Луганской народной республики (ЛНР) взяли под контроль город Лисичанск. Однако во время своего ухода украинские военнослужащие взорвали часть административных зданий, в том числе и мэрию.

Позже глава Чечни Рамзан Кадыров подтвердил информацию о взятии Лисичанска. Он отметил, что среди личного состава спецназа «Ахмат» потери отсутствуют. По его словам, военнослужащие осуществили штурм города без каких-либо проблем.

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