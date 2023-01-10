Столичные учителя смогут объединить досуг и профессиональное развитие

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Новый Корпоративный клуб поможет объединить любимые форматы досуга московских учителей с задачей профессионального совершенствования.

Встречи участников клуба будут проходить на культурных площадках Москвы в формате экскурсий, по завершении которых педагогов ждут дискуссии и диалоги с экспертами, исследователями, научными сотрудниками музеев.

В роли организатора клуба выступил Корпоративный университет московского образования. По словам его директора Маргариты Русецкой, настоящий педагог должен на постоянной основе заниматься самообразованием.

Она также добавила, что подобные встречи единомышленников обязательно помогут разобраться в многообразии мнений, подходов обучения. Первая встреча участников клуба прошла в Доме русского зарубежья имени Александра Солженицына.

В свою очередь директор данного заведения Виктор Москвин рассказал, что в этом месте можно будет услышать не только сотрудников Дома, но и очень известных людей, а также проводить здесь встречи со знаменитыми общественно-политическими деятелями.

Директор Школы Марьина Роща имени В. Ф. Орлова Дмитрий Гуров отметил, что на сегодняшний день профессиональное сообщество в каждой школе объединено идеей — либо методическая служба, либо проектный офис.

— Это как раз те учителя, которым есть что сказать. Они постоянно проводят открытые мероприятия, потому что им нравится делиться опытом и проявлять все свои лучшие качества. Педагог хочет общаться в кругу единомышленников и в атмосфере, максимально приближенной к теме обсуждения, — заявил Гуров.

До этого сообщалось, что более 110 тысяч столичных педагогов, руководителей школ и колледжей повысили квалификацию за последние пять лет.