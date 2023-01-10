Москомархитектура утвердила концепцию клубного дома «Обыденский 1»

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Москва, 3-й Обыденский переулок Карта всех событий

Комитет по архитектуре и градостроительству Москвы утвердил архитектурно-градостроительное решение клубного дома «Обыденский 1». Об этом во вторник, 10 января, сообщил главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.

Здание будет возведено в 3-м Обыденском переулке, а его площадь составит 9,7 тысячи квадратных метров. Архитектурную концепцию разработало бюро Blank Architects, генеральное проектирование, в свою очередь, выполнило бюро «Крупный план».

— С учетом локации понятен выбор архитекторов — симметричная композиция с включением классических элементов. Главный вход обрамлен арками, которые на торцах подчеркнуты латунью, а в качестве основного материала фасадов выбран натуральный камень, — сказал Кузнецов.

Вице-президент по разработке продукта «Sminex-Интеко» Александр Лагутов добавил, что при проектировании здания специалисты тщательно продумывали его внешний облик. Так, фасад новостройки будет грамотно вписан в застройку «золотой мили».

Сооснователь бюро «Крупный план» Сергей Никешкин отметил, что в прилегающем к зданию районе расположилось множество исторических зданий. По его словам, новая постройка продолжит эту традицию.

До этого сообщалось, что в Пресненском районе Москвы построят клубный дом «Мюр и Мерилиз» на 98 квартир. 15-этажное здание будет расположено на пересечении Малой Грузинской улицы и Столярного переулка.