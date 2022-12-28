Клубный дом «Мюр и Мерилиз» построят в центре Москвы

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Москва, Центральный административный округ, Пресненский район Карта всех событий

Клубный дом «Мюр и Мерилиз» на 98 квартир построят в Пресненском районе Москвы. Об этом в среду, 28 декабря, сообщили в пресс-службе Москомстройинвеста.

15-этажный дом будет расположен на пересечении Малой Грузинской улицы и Столярного переулка. Компания KR Properties уже получила разрешение на строительство.

— Новый проект девелопера получит название «Мюр и Мерилиз» — известного бренда начала ХХ века. В доме 98 квартир. Площадь объекта — почти 16,5 тысячи квадратных метров. Он будет построен в рамках реорганизации территории бывшего завода «Рассвет», — пояснила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Здание облицуют натуральным темным камнем разных фактур. На первом этаже дома разместят помещения под ритейл, на втором оборудуют общественную зону с фитнес-залом, коворкингом, кинозалом и детским клубом.

Жильцам будут доступны разнообразные планировки квартир от однокомнатных до пятикомнатных. На верхних этажах обустроят шесть пентхаусов. Прилежащую территорию благоустроят, отмечается на сайте Москомстройинвеста.

До этого сообщалось, что Москомархитектура согласовала проект второй очереди жилого комплекса в Пресненском районе. Так, планируется строительство трех высотных строений. Кузнецов добавил, что для отделки фасадов комплекса будут использовать натуральный камень известняковые породы и клинкер.