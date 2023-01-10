Юрист Воробьев дал советы, как распознать фишинговые сайты

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Чтобы распознать сайты, которые подделаны мошенниками, следует обращать внимание на адрес, по которому человек переходит. Такой совет дал юрист по гражданским, арбитражным и административным делам Василий Воробьев.

Очень часто ссылка может отличаться незначительно, в ней могут содержаться лишние один или два символа. При первом просмотре обычно человек не обращает на это внимание, но если более пристально присмотреться, то можно увидеть отличия.

Эксперт напомнил, что фишинг направлен либо на получение платежной информации, либо на то, чтобы человек заказал услугу, которая заведомо ему оказана не будет, либо купил товар.

Чаще всего подделывают сайты доставки товаров или веб-ресурсы по продаже билетов, передает РИАМО.

До этого эксперт по кибербезопасности Валерий Степанов предупредил, что злоумышленники могут следить за пользователями мессенджеров с помощью специальных программ. Поэтому функцию геолокации на устройстве необходимо включать только по необходимости, передает Nation news.

Одним из самых популярных видов дистанционного мошенничества в столице является обман пользователей с помощью сайтов-двойников популярных торговых интернет-площадок. О том, как не стать жертвой мошенников, рассказал заместитель начальника 8-го отдела Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по городу Виталий Кравцов на пресс-конференции, которая проходила в редакции «Вечерней Москвы».