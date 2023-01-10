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Два человека погибло при пожаре в Подмосковье

Степан Жирнов
Происшествия
Два человека погибло при пожаре в Подмосковье
Фото: Пресс-служба МЧС по Московской области

В подмосковном городе Егорьевск в результате пожара погибло два человека. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе МЧС по Московской области в понедельник, 10 января.

Возгорание произошло в вечером в понедельник, 9 января, на улице Конина. Загорелся частный дом № 11. Огонь быстро распространился на всю деревянную постройку. общая площадь пожара составила 170 квадратных метров. С пожаром боролись пять машин и 20 сотрудников МЧС.

Два человека погибло при пожаре в Подмосковье Фото: Пресс-служба МЧС по Московской области

После ликвидации при осмотре места происшествия были обнаружены тела двоих погибших: 42-летняя женщина и пятилетний ребенок.

Другой пожар произошел на западе столицы в понедельник. Горела квартира в жилом доме № 4 корпус 3 по Родниковой улице. В результате происшествия погибла женщина. По данному факту столичная прокуратура проводит проверку.

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