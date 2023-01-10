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Назван самый криминальный округ столицы

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Назван самый криминальный округ столицы
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Наибольшее количество преступлений в 2022 году было совершено в центре города. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова во вторник, 10 января.

По ее словам, из 136 880 преступлений, зарегистрированных в городе за 2022 год, 18 672 произошло в Центральном административном округе. Примечательно, что это на 7,5 процента меньше, чем в 2021 году.

На втором месте антирейтинга — Восточный административный округ: на территории ВАО в 2022 году произошло 15 810 преступлений, что на 10,8 процента меньше, чем в 2021-м.

Замкнул тройку самых опасных округов Юго-Восточный. За прошедшие 12 месяцев на его территории зарегистрировали 15 304 преступления. Этот показатель снизился по сравнению с предыдущим годом всего на 0,8 процента.

Также Нефедова рассказала, что общее число преступлений в Москве за прошедший год сократилось на 4,5 процента.

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