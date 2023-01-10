Количество преступлений в Москве за прошедший год сократилось на пять процентов

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Количество преступлений, совершенных в столице, сократилось за последний год на пять процентов. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова во вторник, 10 января.

По ее словам, за 12 месяцев 2022 года в Москве было совершено 136 880 преступлений, что на 4,5 процента меньше, чем за 2021 год. В частности, краж с банковских счетов стало меньше на 35 процентов, а угонов автомобилей — на 25,7.

При этом уголовных дел, возбужденных по факту нарушений правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств стало на 9,2 процента больше, чем в 2021 году, но количество летальных исходов в серьезных авариях сократилось на 1 процент.

Также Нефедова озвучила статистику совершенных преступлений по территориальному признаку и назвала самые криминальные и безопасные округа.