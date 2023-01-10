Прокуратура назвала самый безопасный округ Москвы

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Меньше всего преступлений в городе за прошедшие 12 месяцев зарегистрировано в Зеленограде. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова во вторник, 10 января.

По ее словам, за прошедший год в ЗелАО произошло 3538 правонарушений из 136 880, произошедших в целом по Москве. По сравнению с 2021 годом количество преступлений, совершенных в Зеленограде, выросло на 3,6 процента.

На втором месте по безопасности оказалась Новая Москва — 5978 преступлений, что на 4,6 процента меньше, чем в прошлом году.

Замкнул тройку безопасных округов ЮЗАО — 11 261 преступление. Ослабление криминальной обстановки в округе оказалось наибольшим из всех территорий города: количество правонарушений уменьшилось на 12,8 процента по сравнению с 2021 годом.

Ранее стало известно, что в целом в столице в 2022 году зарегистрировано на 4,5 процента преступлений меньше, чем за предыдущий 2021 год.