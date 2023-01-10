Эвакуаторы «Московского паркинга» помогли 59 машинам на новогодних каникулах

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В период новогодних каникул эвакуаторы «Московского паркинга» дежурили в круглосуточном режиме, что позволило помочь 59 застрявшим автомобилям. Об этом сообщили в пресс-службе ГКУ «Администратор Московского парковочного пространства» во вторник, 10 января.

— Все новогодние праздники эвакуаторы «Московского паркинга» дежурили 24/7 и обеспечивали безопасность на дорогах даже в рекордные морозы. За это время по заявкам экстренных служб эвакуаторы АМПП переместили 59 машин, которые забуксовали на дороге или попали в ДТП, — говорится в сообщении.

Наибольшее число оказываемой помощи пришлось на легковые автомобили. За новогодние каникулы специалисты оказали поддержку 44 машинам. Еще 15 единиц техники пришлось на грузовики.

В текущем году водители смогут бесплатно парковаться на улицах Москвы в течение 69 дней — эти дни будут выпадать на праздники и выходные. Так, праздничные дни ожидаются в 2023 году в период с 1 по 8 января, с 23 по 25 февраля, 8 марта, 1, 8 и 9 мая, а также 12 июня, 4 и 6 ноября.