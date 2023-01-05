Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

В 2023 году водители смогут бесплатно парковаться на улицах Москвы 69 дней

Полина Долганова
Город
В 2023 году водители смогут бесплатно парковаться на улицах Москвы 69 дней
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Водители смогут бесплатно парковаться на улицах Москвы в течение 69 дней в текущем году. Эти дни будут выпадать на праздники и выходные. Об этом рассказал руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов.

— Всего в 2023 году будет 69 дней с бесплатной парковкой, из них 18 дней можно будет бесплатно оставлять автомобиль на всех улицах, — сообщил он.

Ликсутов добавил, что праздничные дни ожидаются в 2023 году в период с 1 по 8 января, с 23 по 25 февраля, 8 марта, 1, 8 и 9 мая, а также 12 июня, 4 и 6 ноября, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что по просьбам москвичей 70 мест на двух парковках со шлагбаумом стали абонементными с 1 января 2023 года. На парковках водители могут удобно оставить свои автомобили и пересесть на общественный транспорт.

Также стало известно, что в приложении «Парковки России» появились новые функции. Теперь на карте в реальном времени отображаются свободные электрозарядки, а для удобства пользователей в сервисе начал работу чат-бот Александра.

Автомобили Максим Ликсутов Парковки
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Сергей Собянин
Сергей Собянин

Дорогие москвичи!

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Новогоднее обновление

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Закидаем кинжалами

Мария Насонова
Мария Насонова

Стараемся делать все идеально

Иван Кудря
Иван Кудря

Надо жить ярко, побеждать честно

Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Сюжет подсказала русская культура

Никита Миронов
Никита Миронов

Времена проходят, герои остаются

Все мнения
О проекте