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В Москве 70 мест на двух парковках со шлагбаумом станут абонементными с 1 января

Полина Долганова
Город
В Москве 70 мест на двух парковках со шлагбаумом станут абонементными с 1 января
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
Москва, Солнцевская линия, метро Говорово Карта всех событий

По просьбам москвичей 70 мест на двух парковках со шлагбаумом станут абонементными с 1 января 2023 года. Об этом сообщили в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы в пятницу, 30 декабря.

На парковках водители могут удобно оставить свои автомобили и пересесть на общественный транспорт. Кроме того, парковки позволяют оставлять машину недалеко от дома на абонементных местах.

По словам главы департамента Максима Ликсутова, в уходящем году в столице организовали порядка 100 абонементных мест на парковках со шлагбаумом, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

Так, на парковке у станции метро «Говорово» появится 40 абонементных мест по 3 тысячи рублей в месяц. При этом на парковке у станции Мещерская добавят 30 абонементных мест за аналогичную стоимость.

До этого сообщалось, что в приложении «Парковки России» появились новые функции. Теперь на карте в реальном времени отображаются свободные электрозарядки, а для удобства пользователей в сервисе начал работу чат-бот Александра.

Также стало известно, что парковка на улицах Москвы в новогодние выходные 1–8 января будет бесплатной. При этом парковки со шлагбаумом 1–8 января останутся платными и будут работать по действующим тарифам.

Транспорт Максим Ликсутов Москва Парковки
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