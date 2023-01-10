Инфекционист Вознесенский рассказал об особенностях нового штамма коронавируса «кракен»

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Новый вариант «омикрон»-штамма коронавируса «кракен» отличается более высоким уровнем заразности, однако опасаться резкого ухудшения эпидемиологической ситуации в стране из-за него не стоит. Об этом рассказал врач-инфекционист, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.

По словам специалиста, все штаммы «омикрона» имеют две общие особенности: они более заразны по сравнению с предыдущими вариантами, а также способны вызывать лишь легкую форму заболевания.

При этом эксперт рекомендовал жителям России продолжать вакцинироваться и ревакцинироваться, в особенности это касается уязвимых групп людей, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский оценил опасность нового штамма коронавируса «кракен». По словам специалиста, новый штамм является одним из подвидов «омикрона». При этом он отметил высокую заразность данного подвида коронавирусной инфекции.