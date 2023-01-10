«Защитная подушка для органов»: диетолог Соломатина перечислила неожиданные плюсы лишнего веса

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Несмотря на очевидные минусы для организма, небольшой лишний вес может в некоторых случаях иметь положительное влияние. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала диетолог Елена Соломатина.

Собеседница «ВМ» подчеркнула: определенные преимущества у человека с лишним весом есть, однако важно следить, чтобы состояние не перешло в ожирение.

— Есть цифры, которые укладываются по формуле индекса массы тела в норму — от 19 до 25. Далее до 30 будет лишний вес, но это еще не ожирение, — объяснила диетолог.

Как отметила Соломатина, люди с лишним весом реже простужаются. Особенно это помогает, если имеются сопутствующие заболевания, например, плохое кровообращение, заболевания щитовидной железы или печени. Так как жир является резервным источником энергии, то в таких ситуациях он будет иметь теплоизолирующий эффект, подчеркнула врач.

Избыточный вес может помочь выжить человеку, перенесшему инсульт, отметила врач.

— После инсульта люди с небольшим лишним весом выживают с большей вероятностью. Наверное, тут идет речь о том, что последствия вызывают истощение организма и невозможность принимать пищу. Человек может оказаться буквально истощенным даже при наличии, казалось бы, надлежащего ухода. Там этот жир нужен для простраивания структуры головного мозга, — объяснила Соломатина.

Как отметила диетолог, жир также может служить «защитной подушкой» для внутренних органов. С возрастом из-за потери мышечной ткани и ослабления связок внутренние органы начинают провисать, и жировая подушка способна их поддержать.

Наличие лишнего веса также помогает держаться на воде тем, кто не умеет плавать, добавила врач.

— Отчасти люди с лишним весом могут легче научиться плавать. Люди, которые не умеют плавать и не знают техники, просто ложатся на воду, полный человек в спокойном состоянии лежит на воде лучше, — заключила Соломатина.