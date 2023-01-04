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Посленовогоднее меню: диетологи рассказали, как за неделю привести себя в форму

Игорь Синельников

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Посленовогоднее меню: диетологи рассказали, как за неделю привести себя в форму
Фото: depositphotos

После Нового года многие люди не могут быстро вернуться к своему привычному весу. К тому же у некоторых привычный режим питания нарушается на протяжении праздников. «Вечерняя Москва» разбиралась, как правильно питаться после Нового года, чтобы быстро прийти в форму.

Не перегружать

Врач-диетолог, эндокринолог Наталья Лазуренко в беседе с «Вечерней Москвой» отметила, что после Нового года организму требуется время для восстановления.

— В первый день после отмечания Нового года лучше не вставать на весы и дать своему организму три дня на отдых от того, что было в ночь с 31-го на 1-е число. В первые 72 часа организму нужно просто понять, что случилось. Если человек следит за своим весом, ему надо вернуться к разумному правильному рациону, который был до начала праздника, — рекомендовала эксперт.

По ее словам, если человек не имеет привычки правильно питаться, то ему важно постараться избежать доедания праздничных салатов. В этом случае стоит отдать эти салаты гостям, уверена собеседница «ВМ».

Как отметила диетолог, после Нового года лучше не отказываться от еды совсем — это даст еще большую нагрузку на организм.

— Не надо «падать» в диету, в разгрузочные дни, пить только воду. Это заставит организм стрессовать еще больше. Хотя обязательно нужно следить за питьевым режимом и употреблять достаточное количество воды, — посоветовала диетолог.

Специалист подчеркнула, что такие советы неактуальны для тех, кто предпочитает в Новый год не давать себе волю. Например, некоторые люди не налегают на оливье и заменяют бокал игристого минеральной водой с пузырьками, считая, что этого достаточно для ощущения праздника.

Диетолог Елена Соломатина отметила, что возвращаться к нормальному питанию можно не сразу, а только в середине 1 января.

— Нужно переходить на традиционное питание. Конечно, не все 1 января начнут свой день с каши. Кто-то будет доедать вчерашние салаты. Можно уделить этому первую половину дня, а дальше переходить к прежнему режиму питания, — посоветовала она.

Эксперт подчеркнула, что в первое время стоит сократить потребление соленого, жирного, копченого и жареного. Желательно включить как можно больше овощей: клетчатка выведет из кишечника все лишнее. Кроме того, для первых дней январских праздников можно составить конкретное меню, заметила Соломатина.

1 января

Собеседница «ВМ» отметила, что если 1 января человек захочет начать день с качественной еды, то он может выбрать на завтрак кашу.

— Это должна быть щадящая каша: геркулес, гречка или пшенка. Можно бросить в нее сухофрукты или замороженные ягоды, — рекомендовала эксперт.

В течение дня можно устроить перекус: например, съесть яблоко, кусочек рыбки, индейки или кролика в сочетании с салатом. В качестве полдника подойдет несладкий йогурт. А на ужин можно выбрать творожную запеканку или творог с ягодами или зеленью, посоветовала Соломатина.

2 января

На следующий день питание можно сделать разнообразнее, заметила Соломатина.

— В принципе, можно сохранить такой же рацион, но допустимо вводить сложные углеводы. Тот, кто любит картошку и жить без нее не может, пусть добавит ее. Должны быть рыба, курица и индейка, чтобы не нагружать организм. Все это — в отварном, запеченном виде или на пару, — объяснила эксперт.

Также в рацион можно вводить льняное или оливковое масло. Стоит по-прежнему избегать жирных, соленых и копченых продуктов, так как в праздничные дни органы будут перегружены.

3 января

Спустя три дня после Нового года человек может возвращаться к своему привычному рациону, подчеркнула собеседница «ВМ».

— Третьего числа можно перейти на обычное здоровое питание. Дня два–три лучше вводить побольше продуктов, которые все выводят из кишечника. То есть на завтрак — каши или что-то белковое, можно омлет с овощами. Нежирный бульон, овощные супы, супы-пюре — на обед. На ужин можно съесть рыбу с тушеными овощами, ризотто или цветную капусту, — посоветовала специалист.

Все последующие дни человек может спокойно придерживаться своего обычного рациона, заключила Соломатина.

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