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Новостройка по реновации появится в районе Кузьминки

Александр Афонин

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Новостройка по реновации появится в районе Кузьминки
Фото: Пресс-служба Москомархитектуры
12к6, Жигулёвская улица, Москва Карта всех событий

В столичном районе Кузьминки планируется возведение жилого дома в рамках реализации программы реновации. Об этом во вторник, 10 января, сообщил главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов.

— Москомархитектура согласовала новый проект по реновации в Кузьминках, выполненный по всем стандартам качественной жилой застройки. Для отделки фасадов используют пиленый кирпич бежевого, оранжевого и коричневого оттенков. Разноэтажные секции образуют закрытый внутренний двор, где установят детские и спортивные площадки, — сказал он.

Здание будет состоять из пяти секцией разной этажности. Новостройку оборудуют поземным паркингом, во дворе установят спортивные и детские площадки, проведут озеленение, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что на Онежской улице столицы завершилось строительство жилого дома в рамках реализации программы реновации. Всего в здании обустроена 161 квартира: 92 однокомнатные, 12 двухкомнатных и 57 трехкомнатных.

Сергей Кузнецов Реновация Район Кузьминки
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