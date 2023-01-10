Новостройка по реновации появится в районе Кузьминки

Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

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В столичном районе Кузьминки планируется возведение жилого дома в рамках реализации программы реновации. Об этом во вторник, 10 января, сообщил главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов.

— Москомархитектура согласовала новый проект по реновации в Кузьминках, выполненный по всем стандартам качественной жилой застройки. Для отделки фасадов используют пиленый кирпич бежевого, оранжевого и коричневого оттенков. Разноэтажные секции образуют закрытый внутренний двор, где установят детские и спортивные площадки, — сказал он.

Здание будет состоять из пяти секцией разной этажности. Новостройку оборудуют поземным паркингом, во дворе установят спортивные и детские площадки, проведут озеленение, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что на Онежской улице столицы завершилось строительство жилого дома в рамках реализации программы реновации. Всего в здании обустроена 161 квартира: 92 однокомнатные, 12 двухкомнатных и 57 трехкомнатных.