Депутат Драпеко предложила лишать артистов званий указом президента

Фото: Пресс-служба Госдумы

Депутат Государственной думы Елена Драпеко предложила ввести механизм, который бы позволял лишать артистов званий и наград указом президента. Об этом она сообщила во вторник, 10 января.

По ее словам, вопрос о реализации подобной инициативы сначала будет рассматриваться внутри Комитета по законодательству Госдумы, а уже после он будет отправлен на пленарное заседание.

— Надо с Комитетом по законодательству поговорить, с Комитетом по культуре нашим, есть ли такая необходимость, и понять механизм этого, потому что, увы, его просто нет, — передает слова Драпеко РИА Новости.

Она также напомнила, что на сегодняшний день путем судебных разбирательств «можно лишить наград военных». Однако при этом в России звания присваиваются только указом президента.

— Наверное, указом президента надо и лишать званий, — заключила политик.

До этого стало известно, что артиста Максима Галкина* лишат наград Кемеровской области — у юмориста отберут медаль «За веру и добро», которую ему вручили в 2004 году, а также орден Почета Кузбасса, который он получил в 2013 году.

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.