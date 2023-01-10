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Артиста Максима Галкина* лишат наград Кемеровской области. Об этом сообщил губернатор региона Сергей Цивилев.

Таким образом, у Галкина отберут медаль «За веру и добро», которую ему вручили в 2004 году, а также орден Почета Кузбасса, который он получил в 2013 году. По мнению ветеранов Кузбасса, артист, оскорбивший и предавший свою страну, не заслуживает подобных наград, говорится в Telegram-канале губернатора.

6 января комик произнес лозунг украинских националистов в ходе выступления в Дубае. Как следует из опубликованной в соцсетях видеозаписи концерта, зритель из зала произнес первую часть лозунга, а шоумен — окончание фразы.

Певец Юрий Лоза в беседе с «Вечерней Москвой» заявил, что Галкин уехал из России, поэтому должен соответствовать западной пропаганде. Однако, если он вдруг захочет вернуться в страну, ему придется извиняться.

Такой же лозунг произнес и на одном из корпоративов в Дубае певец Валерий Меладзе. Его слова вызвали бурную реакцию в обществе, в результате многие ополчились на артиста, а также на его супругу — бывшую солистку группы «ВИА Гра», певицу Альбину Джанабаеву.

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.