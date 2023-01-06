Галкин проскандировал националистский лозунг на одном из концертов

Фото: Youtube / Юзефович

Известный российский комик Максим Галкин (признан иностранным агентом на территории РФ) произнес лозунг украинских националистов в ходе выступления в Дубае. Концерт состоялся еще 4 января, однако видео с него стало расходиться в социальных сетях только сейчас.

Речь идет о лозунге «Слава Украине! Героям слава». Как следует из опубликованной в соцсетях видеозаписи концерта, зритель из зала произнес первую часть лозунга, а шоумен — окончание фразы, пишет RT.

В полном виде этот лозунг был принят в качестве пароля-приветствия среди членов нацистской группировки ОУН-УПА (признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ) в начале Второй мировой войны.

Накануне стало известно, что на одном из последних корпоративов в Дубае певец Валерий Меладзе признался, что поддерживает Украину в проводимой спецоперации. Его слова вызвали бурную реакцию в обществе, в результате чего многие ополчились на артиста, а также на его супругу, бывшую солистку группы «Виа Гра», певицу Альбину Джанабаеву.