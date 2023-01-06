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«Придется как-то извиняться»: Лоза объяснил, почему Галкин скандирует проукраинские лозунги

Игорь Синельников

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
«Придется как-то извиняться»: Лоза объяснил, почему Галкин скандирует проукраинские лозунги
Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Шоумен Максим Галкин* уехал из России, поэтому должен соответствовать западной пропаганде. Однако, если он вдруг захочет вернуться в страну, ему придется извиняться. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал певец Юрий Лоза, комментируя очередное скандальное выступление комика в Дубае.

— Галкин живет и работает за границей, ему там надо так себя вести. Если он выбрал жить за границей, то вполне может позволить себе различные заявления. Галкин выбирает себе место для жизни и живет в соответствии с обстоятельствами, — заявил артист.

По его словам, шоумен вполне может рассчитывать на лояльность украинской аудитории. Например, отметил Лоза, в той же Болгарии наплыв украинцев спровоцировал рост цен на жилье. В этой стране Галкин был бы в состоянии собрать достаточное количество украинской публики.

Кроме того, Галкин не нуждается в деньгах, уверен Лоза.

— Как у каждого успешного артиста, у Галкина, думаю, достаточно средств. Если такие артисты реализуют все, что у них есть или с собой заберут, им там будет, на что жить, — считает музыкант.

По мнению певца, в России Галкину вряд ли будут рады после проукраинских заявлений. Если Галкин соберется вернуться в РФ, ему «придется как-то извиняться», резюмировал собеседник «ВМ».

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.

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