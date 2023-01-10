В Коломне взорвался бытовой газ в многоквартирном доме

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В подмосковном городе Коломне на улице Тимохина взорвался бытовой газ в многоквартирном доме. По предварительной информации здание не повреждено. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе МЧС по Московской области во вторник, 10 января.

По данным ведомства, хлопок произошел в однокомнатной квартире № 20 на первом этаже жилого дома № 3 по улице Тимохина в селе Нецепино, находящемся на территории Коломны. После взрыва газовоздушной смеси возгорания не произошло. У жителей всего подъезда выбило стекла, также повреждены несколько входных дверей. Несущие конструкции строения не повреждены, только в пострадавшей квартире была разрушена межкомнатная перегородка.

По данным источника «ВМ» пострадал 22-летний мужчина из второго подъезда.

— На месте работают экстренные службы, — заключил собеседник «ВМ».

Другой хлопок газа произошел в жилом доме в городе Хасавюрт. В результате инцидента пострадали пять человек, двое из них были госпитализированы.